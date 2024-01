Hessisches Handwerk präsentiert Bilanz und Ausblick

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das hessische Handwerk legt an diesem Donnerstag (11 Uhr) in Wiesbaden seine Bilanz für 2023 vor und gibt einen Ausblick ins neue Jahr. Handwerkspräsident Stefan Füll will außerdem die Erwartungen der Branche an die künftige schwarz-rote Landesregierung mitteilen. Auch die aktuellen Ausbildungs- und Betriebszahlen sollen Thema sein.