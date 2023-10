Hexen und Zombies: Halloween auf Burg Frankenstein

Mühltal (dpa/lhe) - Hexen, Zombies oder Horrorclowns: Pünktlich zu Halloween lehrt auf Burg Frankenstein im südhessischen Mühltal ab dem 20. Oktober wieder das Grusel-Festival den Besuchern das Fürchten. Am Wochende vorher sollten sich die rund 100 gecasteten Darsteller schon mal bei einer Generalprobe auf das seit mehr als 40 Jahre auf der Burg stattfindende Spektakel vorbereiten. Bis in den November hinein gibt es eine Henker-, eine Vampir-, und eine Foltershow, sagte die Sprecherin des Veranstalters, Petra Kämmerer. Zudem gebe es zwei Tanzshows und natürlich die Frankenstein-Show. Allerdings vermutlich zum letzten mal auf Burg Frankenstein, wo das Festival seit 1977 stattfindet.

Pro Abend erwarten die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder 2500 bis 2800 Besucher auf der Burg Frankenstein. Manche Tage seien schon ausverkauft, so zum Beispiel an Halloween. Halloween ist in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November.