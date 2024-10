Nicht nur an Halloween auf die Burg Frankenstein

Der Seeheimer Kreis gilt als der konservative Flügel der SPD und wurde nach seinem langjährigen Tagungsort an der hessischen Bergstraße benannt. Mit dem Seeheimer Halbkreis hat das nichts zu tun. Die Skulptur wartet zu Beginn unserer Wanderung hinter dem Rathaus in Seeheim und beschreibt die von Künstler Peter Lenk aus Bodman am Bodensee geschaffenen Figuren, die rund um einen Brunnen sitzen und in den Himmel schauen. In den Himmel und schauen wir auf unserer gut elf Kilometer langen Runde auch ab und zu. Und auf dem Turm der Burg Frankenstein, die uns auf der Hälfte der Strecke erwartet, kommen wir ihm auch näher.