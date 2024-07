Auf Schloss Auerbach wartet eine gigantische Aussicht

So nah und doch nicht bei jedem auf dem Schirm: Schloss Auerbach gehört zu den eindrucksvollsten historischen Bauwerken an der Bergstraße. Die Ruine oberhalb von Bensheim-Auerbach thront auf einem der westlichsten Ausläufer des Odenwalds und sucht ihresgleichen. Nicht nur der Erlebnisgastronomie mit Rittermahlen und etlichen Freiluft-Events im romantischen Schlosshof wegen: Der Ausblick von der Ruine in die Rheinebene ist überwältigend.