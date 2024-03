Warum in die Berge? Höhenmeter gibts auch hier

Es gab schon einige Touren in unserer Wandertipp-Historie, die ähnlich lang waren. Die 17 Kilometer von Hochstädten aus haben es vor allem aber in sich, was die Höhenmeter angeht. 640 bergauf, 600 bergab. Das hat es in sich. Wer das nicht auf einmal gehen möchte, für den bietet nach dem ersten Gipfel nach knapp sechs Kilometern im Hotel Kuralpe eine Einkehrmöglichkeit. Gut gestärkt geht es dann auf die restlichen 11,5. Auf der anstrengenden Strecke wird man in jedem Fall mit vielen Aussichtspunkten belohnt. Höhepunkt im wahren Wortsinn: der Melibokus bei Zwingenberg, mit 517,4 Metern der höchste Berg an der südhessischen Bergstraße. Der steht allerdings erst auf dem letzten Viertel der Strecke an.