Von Waibstadt durch die Brunnenregion des Kraichgau

Sommerferienzeit, Ausflugzeit. Wir verlassen unser gewohntes Terrain an Bergstraße und Odenwald und machen einen Tagesausflug Richtung Süden. Schon bald hinter Gaiberg gelangen wir in die Brunnenregion, dort wo der Kraichgau in den Kleinen Odenwald übergeht. Die Gemeinden Waibstadt, Neckarbischofsheim, Epfenbach, Neidenstein, Helmstadt-Bargen und Reichartshausen haben sich zu dieser kleinen Region zusammengetan, die ihre alten Brunnen nicht nur als Quelle des Lebens und des Treffpunkts bei früheren Waschgelegenheiten ehrt, sondern auch Märchen und Sagen rund um die Feen, Nixen und Brunnenweiblein am Leben erhalten, die dafür sorgen sollen, dass das Wasser klar bleibt.