Hier eröffnet die längste Fußgänger-Hängebrücke des Landes

Rottweil (dpa/lsw) - Wer schon immer mal wissen wollte, wie es sich anfühlt, 60 Meter über einem Flusstal zu schweben, bekommt in Rottweil demnächst die Gelegenheit dazu. Die neue Fußgänger-Hängebrücke «Neckarline» überspannt das Neckartal in Rottweil auf 606 Metern Länge und wird damit die längste ihrer Art in Baden-Württemberg. Kommenden Freitag eröffnet sie mit einem dreitägigen Fest.

Neues Wahrzeichen

Die «Neckarline» verbindet die Innenstadt von Rottweil mit dem bei Touristen beliebten Aufzugtestturm auf der anderen Seite des Neckartals - und schlägt damit buchstäblich eine Brücke zwischen der ältesten Stadt Baden-Württembergs und dem neuesten Wahrzeichen. Die Baukosten belaufen sich auf rund zwölf Millionen Euro, gebaut wurde gut 14 Monate. Mit der Brücke will die Stadt nach eigener Aussage den Tourismus ankurbeln.

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Foto: Silas Stein/dpa Zur Eröffnung gibt es ein dreitägiges Fest.

Zum Eröffnungswochenende ist für die Besucher Programm geplant. So wird es im Bockshof einen Mittelaltermarkt geben. Am Besucherzentrum der Brücke ist zudem ein Handwerkermarkt mit Bewirtungszelt und musikalischer Unterhaltung aufgebaut. Am Testturm gibt es Angebote für Kinder, unter anderem Kinderschminken und Ballonfiguren. Außerdem hat der Einzelhandel in Rottweil am Sonntag geöffnet.

Ticketkauf erforderlich

Kostenlos ist der Besuch der Brücke jedoch nicht: Ein Tagesticket für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren kostet 13,50 Euro. Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen 11 Euro. Hunde dürfen ebenfalls mitgebracht werden. Tickets gelten jeweils für Hin- und Rückweg. Die «Neckarline» ist am Eröffnungswochenende jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.