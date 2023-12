Skywalk in Willingen: Erwartungen deutlich übertroffen

Willingen (dpa/lhe) - Vor einem halben Jahr ist im nordhessischen Willingen Deutschlands längste Hängebrücke eröffnet worden. Seither besuchen den Betreibern zufolge Hunderte Menschen pro Tag den 665 Meter langen sogenannten «Skywalk». 100.000 Besucher pro Jahr hatten die Planer des 100 Meter hohen freischwingenden Bauwerks erwartet. «Die genauen Zahlen werden wir im kommenden Jahr auswerten. Doch schon jetzt ist klar: Unsere Erwartungen wurden deutlich übertroffen», sagte Geschäftsführer Arndt Brüne. Selbst in den kalten und regnerischen zurückliegenden Wochen sei der Gästezustrom noch rege gewesen. Besonders besucherstark seien nach wie vor die Wochenenden, insbesondere bei gutem Wetter.

Für den Tourismus der gesamten Region sei der Skywalk ein Gewinn, erklärte Willingens Tourismusdirektor Norbert Lopatta. «Aus den umliegenden Tourismushochburgen reisen Gäste eigens zum Besuch der Hängebrücke nach Willingen.» Die Hängebrücke spreche genau die im Marketingkonzept definierten Zielgruppen - Outdoor-Aktive und Familien - an. Auch die Gastronomie, nicht nur in direkter Nähe, profitiere von dem Besuchermagneten.

Für 2024 haben die Betreiber bereits Pläne: So soll die Zuwegung zum Skywalk deutlich verbessert werden. Mittelfristig sollen auch Kinderwanderwege mit verschiedenen Erlebnisstationen entstehen. Für den kleinen Hunger zwischendurch soll Anfang Januar ein Kiosk eröffnet werden.

Der Skywalk Willingen ist mit 665 Metern die längste Fußgängerhängebrücke Deutschlands und die zweitlängste Fußgängerhängebrücke der Welt. Im Tibet-Stil errichtet hat das 125 Tonnen schwere Bauwerk keine Stützen und schwingt frei über dem Tal. Ursprünglich war der Skywalk als bislang längste Hängebrücke dieser Art weltweit angekündigt worden. Sie sollte die «516 Arouca» in Portugal mit 516 Metern Länge übertreffen. Im Mai 2023 öffnete in Tschechien allerdings eine 721 Meter lange Fußgänger-Seilbrücke in 95 Metern Höhe, die «Sky Bridge 721».