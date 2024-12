Rotenburg (dpa/lhe) - Deutschlands zweitlängste Fußgänger-Hängebrücke wird an diesem Donnerstag (12.00 Uhr) in Rotenburg an der Fulda mit einem Festakt eröffnet. Besuchern verspricht der sogenannte Highwalk dann ab Freitag Nervenkitzel und beeindruckende Ausblicke.