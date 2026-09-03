Gewalt gegen Frauen

Hier finden Frauen Hilfe

Ob Notruf, Hilfetelefon oder Frauenhaus: Verschiedene Anlaufstellen unterstützen Frauen in Gefahr. Wie und wo sie Hilfe finden.

Für von Gewalt betroffene Frauen gibt es hessenweit mehrere Anlaufstellen. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Für von Gewalt betroffene Frauen gibt es hessenweit mehrere Anlaufstellen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei und weitere Stellen bieten Hilfe für Frauen in Gefahr.

  • In akuten Situationen ist dies die Polizei, die unter 110 erreichbar ist. Bei einem medizinischen Notfall die 112 wählen.
  • Das Hilfetelefon «Gewalt gegen Frauen» ist unter 116 016 rund um die Uhr erreichbar, es ist kostenlos und anonym und bietet 18 Sprachen. Auch online gibt es Beratung und viele Informationen unter https://www.hilfetelefon.de/
  • Schutz, Unterkunft und Begleitung bieten die Frauenhäuser in Hessen, die unter https://frauenhaeuser-hessen.de/ erreichbar sind.
  • Die hessischen Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen bietet eine Koordinierungsstelle an, die unter 069 70 94 94 und www.frauennotrufe-hessen.de erreichbar ist.
  • Einen Überblick über Anlaufstellen bietet das hessische Sozialministerium unter https://soziales.hessen.de/frauen/hilfe-bei-gewalt/schutz-und-beratung

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