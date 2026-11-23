Hier gibt es Schnee und Glätte zum Start in die Woche
Langsam wird es winterlich im Südwesten. Insbesondere nachts kann es demnächst glatt werden.
Stuttgart (dpa/lsw) - Schnee, Regen und Frost prägen den Start in die Woche in Baden-Württemberg. Nach einem trüben Start in den Tag soll sich heute von Norden her zunehmend die Sonne zeigen, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).
Im Südschwarzwald und am Bodensee soll es schneien, in tieferen Lagen regnen. Am Nachmittag dürfte sich von Norden her immer häufiger die Sonne durchsetzen. Im Bergland bleibt es bei Höchstwerten von minus einem Grad bei leichtem Dauerfrost. Sonst werden maximal plus fünf Grad erwartet. Der Wind weht schwach aus nördlichen Richtungen. In der Nacht wird es verbreitet frostig, örtlich droht Glätte.
Dienstag zunächst Nebel, später Sonne
In der Nacht zum Dienstag wird es laut DWD gering bewölkt oder klar. Vor allem im Rheintal, im Norden, im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken im Breisgau auf minus ein Grad, sonst ist verbreitet mäßiger Frost mit bis zu minus acht Grad möglich.
Am Dienstag dürfte es anfangs vielerorts neblig sein, später soll sich häufig die Sonne zeigen. Von Südwesten ziehen allerdings Wolken auf. Niederschlag wird nicht erwartet. Im Bergland bleibt es bei Höchstwerten um minus ein Grad leicht frostig, sonst werden bis zu plus vier Grad erreicht. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen.
Glatteisregen im Südwesten möglich
In der Nacht zum Mittwoch soll der Himmel zunehmend bedeckt sein. Im Oberrheingraben und in Oberschwaben wird es voraussichtlich neblig-trüb. Im äußersten Südwesten könnte am Morgen gefrierender Regen fallen und Glatteis verursachen. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus einem und minus sechs Grad. Örtlich ist zudem Reifglätte möglich.