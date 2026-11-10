Wettervorhersage

Nebel, Regen und örtlich nachts Glätte in Hessen

Auf einen trüben Start folgen Regen und niedrige Temperaturen, vor allem im Nordosten. Wie sich das Wetter in Hessen bis Donnerstag entwickelt.

Nach einem neblig-trüben Start zieht am Abend Regen auf in Hessen. (Symbolbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Nach einem neblig-trüben Start zieht am Abend Regen auf in Hessen. (Symbolbild)

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Nach einem neblig-trüben Start ziehen heute im Tagesverlauf dichte Wolken über Hessen auf. Ab den Abendstunden rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Regen. Die Höchstwerte erreichen tagsüber 5 bis 10 Grad.

Auch in der Nacht soll es regnen bei Tiefstwerten zwischen 5 und 2 Grad in der Südwesthälfte und 2 bis minus 1 Grad in der Nordosthälfte. Im Bergland können die Temperaturen örtlich bis auf minus 3 Grad fallen, und es kann sich Reifglätte bilden - hier ist also Vorsicht auf den Straßen geboten.

Auch der Mittwoch fällt bedeckt und regnerisch aus bei Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad im Nordosten und 12 Grad im Südwesten. In der Nacht zum Donnerstag gehen die Temperaturen auf 9 bis 7 Grad zurück, im Bergland fallen sie auf 5 Grad.

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Der Donnerstag beginnt ebenfalls mit starker Bewölkung und in der Mitte und im Süden zeitweise mit Regen. Dieser zieht am Nachmittag und Abend Richtung Süden ab, und von Norden erwarten die Meteorologen Auflockerungen. Dabei erreichen die Höchstwerte 8 bis 13 Grad.

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