Wettervorhersage DWD

Wechselhaftes Wetter in Hessen – örtlich Gewitter möglich

Sonne, Wolken und vereinzelte Schauer bestimmen das Wetter in Hessen in den nächsten Tagen. Besonders im Norden sind am Dienstag kurze Gewitter möglich. Am Donnerstag zieht erneut Regen auf.

Im Norden von Hessen ist es zeitweise stark bewölkt, dort sind auch einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. Foto: Jennifer Brückner/dpa
Im Norden von Hessen ist es zeitweise stark bewölkt, dort sind auch einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich.

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich am Dienstag auf einen Mix aus Sonne und Wolken einstellen. Im Norden ist es zeitweise stark bewölkt, dort sind auch einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen maximal 20 bis 25 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es gering bewölkt und trocken. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad.

Am Mittwoch wird es wechselnd bewölkt und überwiegend regenfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad, in Hochlagen bei rund 18 Grad. In der Nacht verdichten sich von Nordwesten die Wolken. Im Norden kann etwas Regen fallen.

26 Grad am Donnerstag erwartet

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel meist stark bewölkt. Im Tagesverlauf fällt gebietsweise leichter Regen, wobei es im Süden tendenziell freundlicher bleibt als im Norden. Die Temperaturen steigen laut DWD auf 21 bis 26 Grad.

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