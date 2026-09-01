Wechselhaftes Wetter in Hessen – örtlich Gewitter möglich

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich am Dienstag auf einen Mix aus Sonne und Wolken einstellen. Im Norden ist es zeitweise stark bewölkt, dort sind auch einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen maximal 20 bis 25 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es gering bewölkt und trocken. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad.