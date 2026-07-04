Sommerwetter in Hessen – lokal kurze Schauer möglich
Viel Sonne, milde Temperaturen – doch lokal können kurze Schauer und Gewitter auftreten. Was der Wetterdienst fürs Wochenende in Hessen prognostiziert.
Offenbach (dpa/lhe) - Auch an diesem Wochenende erwartet die Menschen in Hessen sommerliches Wetter, allerdings ohne Hitze und Rekordtemperaturen. Das Wochenende startet am Samstag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) heiter bis sonnig und trocken im Süden. Im äußersten Norden können Wolken teils etwas Regen bringen. Die Temperaturen erreichen 24 bis 29 Grad, im Bergland um 21 Grad.
Einzelne kurze Gewitter am Sonntag möglich
In der Nacht zum Sonntag fällt das Thermometer auf 17 bis 14 Grad. In der Nordhälfte kann es vereinzelt etwas regnen. Für Sonntag sagen die Meteorologen bei wechselnder Bewölkung örtlich Schauer vorher. Nachmittags besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne kurze Gewitter, die sich abends abschwächen. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 28 Grad mit den höheren Werten im Süden. Es weht ein mäßiger, zeitweise stark böig auffrischender, selten stark böiger Wind aus West bis Nordwest.
Woche startet sonniger im Süden
In der Nacht zum Montag sind bei Tiefstwerten von 17 bis 13 Grad im Nordosten einzelne Schauer möglich. Zum Wochenstart am Montag bleibt es im Norden wechselnd bis stark bewölkt. Dort ist etwas Regen möglich. Nach Süden scheint häufiger die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperaturen klettern auf 24 bis 27 Grad im Norden und 27 bis 31 Grad im Süden.