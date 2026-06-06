Wettervorhersage

Unbeständiges Wetter in Hessen – Regen und Gewitter möglich

Nach einem wechselhaften Samstag mit Regen und Gewittern bleibt es auch zum Wochenbeginn unbeständig. Was der Deutsche Wetterdienst für Hessen voraussagt.

Die kommenden Tage in Hessen werden unbeständig. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die kommenden Tage in Hessen werden unbeständig. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt unbeständig. Im Laufe des Samstags ziehen Wolken auf und ab Mittag regnet es vereinzelt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Nachmittag sind teils kurze Gewitter möglich, abends wird der Regen aus Südwesten heftiger. Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge zwischen 20 und 23 Grad, in den höheren Lagen bei 18 Grad. 

In der Nacht zum Sonntag bleibt es laut DWD bewölkt, wobei der Regen im Verlauf der Nacht nachlässt. Die Tiefstwerte liegen demnach zwischen zwölf und acht Grad. Der Sonntag selbst zeigt sich im Norden wolkig, ansonsten meist heiter. Am Vormittag sind laut DWD noch vereinzelt Schauer möglich, danach bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West. 

Wechselhafter Wochenstart erwartet

Die Nacht zum Montag bleibt trocken, wie es weiter heißt. Vereinzelt ist Nebel möglich, bei Temperaturen zwischen elf bis sieben Grad. Die neue Woche beginnt am Montag ebenfalls wechselhaft. Im Westen ziehen nach Angaben des DWD zunehmend Wolken auf und am Abend ist schauerartiger Regen möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 23 und 26 Grad, in den Hochlagen 21 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.

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