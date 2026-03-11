Regen und Böen – Hessen erwartet unbeständiges Wetter
Der Deutsche Wetterdienst meldet für Hessen unbeständiges Wetter mit Regen und Windböen. Besonders in Hochlagen kann es stürmisch werden.
Offenbach (dpa/lhe) - In den nächsten Tagen wird es in Hessen wolkig und regnerisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es heute stark bewölkt. Ab dem Nachmittag verbreitet sich der Regen von Westen aus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad.
Am Donnerstag zieht der Regen im Osten ab, später heitert es auf und es bleibt dann trocken. Bei Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad - im höheren Bergland um 10 Grad - melden Wetterexperten starke Windböen und Sturmböen in Hochlagen.
Am Freitag breitet sich von Westen schauerartiger Regen aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad. Auch am Samstag soll es laut Wetterexperten zeitweise Regen geben bei etwas niedrigeren Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad.