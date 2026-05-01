Hier öffnen wieder die Berghütten zur Sommersaison

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Mai lockt Wanderer in Baden-Württemberg wieder auf die Höhenwege. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb öffnen viele Berghütten zum Einkehren daher wieder ihre Türen. Ein Überblick zu fünf möglichen Zielen:

St. Wilhelmer Hütte (Südschwarzwald)

Heute startet die St. Wilhelmer Hütte am Feldberg in die neue Sommersaison - donnerstags bis montags von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Dienstags und mittwochs ist Ruhetag. Mit 1.423 Metern ist sie nach eigenen Angaben die höchstgelegene bewirtschaftete Almhütte in Baden-Württemberg - und zudem eine der ältesten Hütten am Feldberg. Sie liegt an der Westseite des Feldbergs und ist Zwischenstation auf dem beliebten Feldbergsteig, der vom Notschrei über den Stübenwasen zum Gipfel führt.

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Wer den Aufstieg zur St. Wilhelmer Hütte geschafft hat, kann sich dort unter anderem mit Käsespätzle und Flammkuchen belohnen. Bei gutem Wetter reicht die Aussicht bis zu den Alpen.

Glasmännle Hütte (Nordschwarzwald)

Die Glasmännle Hütte auf dem Stöckerkopf - dem Hausberg von Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) - öffnet ebenfalls heute wieder ihre Türen. Freitags bis sonntags sowie feiertags von 11.30 Uhr bis 18.00 Uhr ist die Hütte geöffnet, in den Schulferien öffnet sie täglich.

Die Hütte kehrt damit nach einer längeren Pause zurück, mit neuen Pächtern. Erreichbar ist sie über mehrere Wanderwege aus dem Tal oder mit dem Sessellift. Von der Terrasse aus reicht der Blick weit über Baiersbronn ins Murg- und Sankenbachtal. Die umliegenden Wälder und Wiesen des Nordschwarzwalds laden zu ausgedehnten Runden ein und sind auch bei Mountainbikern beliebt.

Waldschenke Rosenstein (Schwäbische Alb)

Die Waldschenke Rosenstein ist vor wenigen Wochen bereits wieder in die Saison gestartet und ist bis November täglich geöffnet. Die Gaststätte liegt auf dem Rosenstein bei Heubach im Ostalbkreis, einem markanten Ausliegerberg der Schwäbischen Alb mit 735 Metern Höhe. Rund zwei Kilometer Fußweg vom Parkplatz aus trennen Ausflügler von Maultaschen und Flammkuchen im großen Biergarten.

Bei gutem Wetter reicht der Blick von hier weit über das Albvorland bis hin zum Nordschwarzwald. Der Rosenstein liegt zudem am Schwäbischen-Alb-Nordrand-Weg und ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Kletterer.

Krunkelbachhütte (Südschwarzwald)

Die Krunkelbachhütte startet ab heute in die Sommersaison. Täglich ist sie von 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 20.00 Uhr. Auf der Menükarte stehen etwa Eintopf mit Wurst, Gulaschsuppe und selbst gebackenes Brot. Die Hütte bei Bernau im Schwarzwald (Landkreis Waldshut) liegt auf rund 1.300 Metern Höhe und dient als Stützpunkt für Besteigungen der Spießhörner und des Herzogenhorns. Wanderwege führen von Bernau, Menzenschwand und dem Feldbergpass herauf - vorbei an Wasserfällen, Hochmoor und weiten Aussichten ins Bernauer Tal.

Burg Derneck (Schwäbische Alb)