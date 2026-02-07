Blick aufs Wochenend-Wetter

Hier wird es fast schon frühlingshaft warm

Mütze und Schal ade? Eine kurze Pause vom kühlen Winterwetter wird es geben. Eine sehr kurze. Denn das Wochenende ist zweigeteilt.

Entlang des Rheins, wie hier am Kaiserstuhl, wird es Samstag nahezu frühlingshaft warm. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Entlang des Rheins, wie hier am Kaiserstuhl, wird es Samstag nahezu frühlingshaft warm.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer Sehnsucht nach etwas Wärme und Sonnenstrahlen hat, kann sich im Laufe des Samstags in vielen Teilen von Baden-Württemberg auf nahezu frühlingshafte Temperaturen freuen. Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gehen von zweistelligen Werten von bis 14 Grad aus, wenn die Sonne im Laufe des Vormittags zwischen den Wolken hervorscheint. 

Vor allem in Südbaden könnten die 14 Grad erreicht werden. Ein klein wenig kühler aber trotzdem sonnig und vergleichsweise warm mit Temperaturen zwischen 11 und 12 Grad soll es entlang des Rheins bis zum Odenwald und im Bereich des Neckars werden. 

In Oberschwaben dagegen wird es einem DWD-Sprecher zufolge ganztägig deutlich kühler sein mit Temperaturen von 4 bis 6 Grad. Aber auch hier kann sich die Sonne zeigen. 

Sonntag schlechterer Tag am Wochenende - Gefahr für Autofahrer

«Der Sonntag wird der wesentlich schlechtere Tag am Wochenende», sagte ein DWD-Meteorologe mit Blick auf viel Nebel und Hochnebel nahezu im gesamten Land. Die Temperaturen sinken auf einstellige Werte zwischen 3 und 9 Grad. Die Sonne dürfte selten sichtbar sein. Nur im höheren Bergland ab etwa 800 Metern Höhe gibt es Sonne satt - oberhalb des Nebelmeers. 

Der sich in der Nacht auf Sonntag ausbreitende Nebel kann zu einer Herausforderung für Autofahrer werden. Einerseits wegen örtlich möglicherweise geringer Sicht. Andererseits kann Nässe überfrieren und Straßen gefährlich glatt machen. Von der Baar bis ins Allgäu sind nachts lokal bis -4 Grad möglich.

