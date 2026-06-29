Sicherheit im Schwimmbad

Hightech gegen Ertrinken: KI unterstützt Bademeister

Künstliche Intelligenz im Schwimmbad erkennt mögliche Gefahren und alarmiert das Aufsichtspersonal. Was hessische Bäder vom Einsatz der Technik berichten.

In Wiesbaden hat die Stadt gute Erfahrungen mit KI bei der Sicherheit in Schwimmbädern gemacht. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
In Wiesbaden hat die Stadt gute Erfahrungen mit KI bei der Sicherheit in Schwimmbädern gemacht. (Archivbild)

Wiesbaden/Kassel/Hanau (dpa/lhe) - Sie schlägt Alarm, wenn im Becken etwas Auffälliges passiert: In einigen hessischen Schwimmbädern werden die Bademeister und Bademeisterinnen von einer KI unterstützt, um mögliche schlimme Unfälle zu vermeiden. Im Auebad in Kassel kommt Künstliche Intelligenz seit gut einem Jahr zum Einsatz. Dort wurden nach Angaben der Städtischen Werke mehr als 20 Kameras installiert, die die Wasserfläche in der Schwimmhalle und den Freizeitbereich überwachen. 

Die Live-Bilder werden von einer KI ausgewertet. Die Technologie arbeitet in Echtzeit und kann potenzielle Gefahren sofort identifizieren. Im Ernstfall informiert das System das Aufsichtspersonal über Smartwatches, damit es schnell handeln kann.

KI in Kassel macht «einen guten Job»

Die Bilanz der Städtischen Werke fällt positiv aus. «Die KI macht in Zusammenarbeit mit unserem Aufsichtspersonal einen guten Job und sie ist eine gute Unterstützung», sagte ein Sprecher des Betreibers der Kasseler Bäder. Sie sorge für mehr Sicherheit. «Allerdings ist es schwer, einen konkreten "Notfall" zu beschreiben, denn die KI warnt ja früh, so dass es aktuell nichts von Notfällen zu berichten gibt, die verhindert worden wären», erläutert er.

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Im Auebad sind für das KI-System mehr als 20 Kameras installiert worden. (Archivbild) Foto: Uwe Zucchi/dpa
Im Auebad sind für das KI-System mehr als 20 Kameras installiert worden. (Archivbild)

Im Auebad soll der Einsatz der Technologie ausgeweitet werden. Das System sei auch im Außenbereich installiert worden, berichtete der Sprecher. Er betonte zugleich, dass die KI das Aufsichtspersonal lediglich unterstütze. «Die KI ist eine gute Hilfe für unsere Fachkräfte im Bäderbetrieb. Aber, und das ist ganz wichtig, der Mensch geht vor.» Der Mensch am Beckenrand bleibe entscheidend.

Erfahrungen in Wiesbaden «durchgängig positiv» 

Im Hallenbad des Wiesbadener Kleinfeldchen-Bades wird seit 2020 eine KI-gestützte Software eingesetzt, die Ertrinkende erkennen soll. Seit 2024 sei das System auch im Nichtschwimmerbecken des Freibads im Einsatz, sagt der Betriebsleiter des städtischen Bäderbetriebs mattiaqua, Thomas Baum. «Die Erfahrungen sind durchgängig positiv.» 

Mittelfristig sollen alle Wiesbadener Bäder mit KI ausgestattet werden. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Mittelfristig sollen alle Wiesbadener Bäder mit KI ausgestattet werden. (Archivbild)

Das System unterstütze die Aufsichtskräfte und helfe in schwierigen Situationen, etwa bei einem hohen Besucheraufkommen oder Lichtspiegelungen. «Fehlalarme kommen sporadisch vor, trainieren letztlich aber auch die KI», ergänzte Baum. Im nächsten Schritt soll auch der Neubau des Schwimmbades des Sportparks Rheinhöhe ein solches System bekommen, mittelfristig sollen nach den Worten von Baum alle Bäder damit ausgestattet werden.

Skepsis in Hanau gegen KI-Überwachung

In keinem der vier städtischen Bäder in Hanau wird derzeit KI zur Überwachung eingesetzt. Derartige Systeme könnten das Aufsichtspersonal nicht ersetzen, sondern höchstens unterstützen, teilte die Stadt mit. Hanau kenne verschiedene KI-gestützte Überwachungssysteme, die aber «vor allem durch hohe Preise auffallen» und einen hohen Aufwand beim Aufbau eines sinnvollen Systems erforderten. «Wir beobachten die Entwicklung weiter», erklärte die Stadt.

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