Hitze, Hitze, Hitze: So geht es im Südwesten weiter

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Schwitzen geht erst einmal weiter: Für die Menschen im Südwesten ist in den nächsten Tagen nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes DWD vorerst keine wirkliche Abkühlung in Sicht. Der Mittwoch startet demnach im ganzen Land sonnig, über den Bergen können sich auch Quellwolken bilden. Die Temperaturen klettern auf 31 Grad in den Bergen und bis auf 38 Grad am Rhein.

Das Gewitterrisiko ist laut DWD eher gering, aufpassen sollten die Menschen demnach aber bei viel Sonne wegen der UV-Belastung. Die ist nach Angaben der Experten tagsüber sehr hoch, in Teilen des Landes steigt sie am Mittwoch auf Stufe 9, die laut DWD eine sehr hohe Gesundheitsgefahr darstellt. Die Weltgesundheitsorganisation rate, zwischen Stufe 11 und 16 nicht ins Freie zu gehen und auch im Schatten sonnendichte Kleidung zu tragen, Sonnencreme zu verwenden und eine Sonnenbrille zu tragen.

Nach der Hitze am Tag kühlt es auch nachts nur wenig ab. In der Nacht zu Donnerstag wird es mancherorts nicht kühler als 20 Grad, im Allgäu gibt es dagegen angenehme 14 Grad. Noch heißer soll es dann am Donnerstag und Freitag werden. Gerade am Freitag sind den Meteorologen zufolge von Karlsruhe bis Mannheim lokal bis zu 40 Grad möglich.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.