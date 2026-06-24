Wetter

Hitze, Hitze, Hitze: So geht es im Südwesten weiter

Viel Sonne und weiter hohe Temperaturen: Die Hitzewelle in Baden-Württemberg hält an. Experten warnen auch vor Gesundheitsgefahren. Welche Tipps haben sie?

Auch in den kommenden Tagen ist Abkühlung im Südwesten eher Mangelware. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Auch in den kommenden Tagen ist Abkühlung im Südwesten eher Mangelware. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Schwitzen geht erst einmal weiter: Für die Menschen im Südwesten ist in den nächsten Tagen nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes DWD vorerst keine wirkliche Abkühlung in Sicht. Der Mittwoch startet demnach im ganzen Land sonnig, über den Bergen können sich auch Quellwolken bilden. Die Temperaturen klettern auf 31 Grad in den Bergen und bis auf 38 Grad am Rhein. 

Das Gewitterrisiko ist laut DWD eher gering, aufpassen sollten die Menschen demnach aber bei viel Sonne wegen der UV-Belastung. Die ist nach Angaben der Experten tagsüber sehr hoch, in Teilen des Landes steigt sie am Mittwoch auf Stufe 9, die laut DWD eine sehr hohe Gesundheitsgefahr darstellt. Die Weltgesundheitsorganisation rate, zwischen Stufe 11 und 16 nicht ins Freie zu gehen und auch im Schatten sonnendichte Kleidung zu tragen, Sonnencreme zu verwenden und eine Sonnenbrille zu tragen.

Nach der Hitze am Tag kühlt es auch nachts nur wenig ab. In der Nacht zu Donnerstag wird es mancherorts nicht kühler als 20 Grad, im Allgäu gibt es dagegen angenehme 14 Grad. Noch heißer soll es dann am Donnerstag und Freitag werden. Gerade am Freitag sind den Meteorologen zufolge von Karlsruhe bis Mannheim lokal bis zu 40 Grad möglich.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dann könnte auch der Temperaturrekord für Juni fallen. Der bisherige Höchststand in Baden-Württemberg für einen Juni liegt bei 38,9 Grad, gemessen am 30. Juni 2019 in Mannheim. Am Samstag soll laut Angaben des DWD die Spitze der Hitzewelle erreicht werden, mit Höchsttemperaturen von 34 Grad im Bergland und bis zu lokalen 41 Grad in der Kurpfalz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sommer bleibt, Hitze geht – Sonne im Südwesten
Wetter

Sommer bleibt, Hitze geht – Sonne im Südwesten

Nach Gewittern und drückender Hitze stellt sich das Wetter in Baden-Württemberg um: Die Hitzewelle endet, es bleibt vorerst sonnig und trocken.

17.08.2025

Sommer bleibt, Hitze geht – Sonne im Südwesten
Baden-Württemberg

Sommer bleibt, Hitze geht – Sonne im Südwesten

Nach Gewittern und drückender Hitze stellt sich das Wetter in Baden-Württemberg um: Die Hitzewelle endet, es bleibt sonnig und trocken – aber es wird deutlich angenehmer.

17.08.2025

Es scheint fast nur die Sonne - Hitzewelle naht im Südwesten
Hochsommer kommt

Es scheint fast nur die Sonne - Hitzewelle naht im Südwesten

Das Wochenende lockt mit viel Sonne und knallblauem Himmel. Der Wetterdienst warnt aber auch vor großer Hitze.

28.06.2025

Wetter

Hitze am Wochenende: Meteorologen erwarten bis zu 38 Grad

Landesweite Hitzewarnung für den Südwesten: Wetterexperten sagen für das Wochenende in Baden-Württemberg hohe Temperaturen voraus. Aber nicht nur vor der Wärme sollten sich die Menschen in Acht nehmen.

08.07.2023

Wetter

Sonntag könnte im Südwesten heißester Tag des Jahres werden

Heiß, heißer, Hitzewelle in Baden-Württemberg. Am Sonntag kann es mit bis zu 37 Grad den bisher heißesten Tag des Jahres geben. Auch vor gesundheitsschädlicher UV-Strahlung sollte man sich schützen.

07.07.2023