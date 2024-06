Hitze in Hessen: Gebietsweise Regen und Gewitter

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich wieder auf hohe Temperaturen einstellen. Für Donnerstag gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor Hitze für das Bundesland aus. Die Temperaturen sollen demnach auf Höchstwerte von 27 bis 31 Grad steigen. Ab dem Mittag gebe es überdies gebietsweise Schauer und mitunter heftige Gewitter. Dabei komme es laut der Vorhersage lokal zu Starkregen, Hagel und Sturmböen. Am Donnerstagabend beruhige sich die Lage wieder. Es gehe ein meist schwacher Wind.

Am Freitag sei es zunächst wechselnd bis stark bewölkt, örtlich seien noch Regenschauer möglich, schrieb der DWD. Im weiteren Tagesverlauf sei es aber zunehmend freundlich. Das Thermometer zeige 24 bis 26 Grad an, in Südhessen bis 28 Grad. Der Wind sei mäßig.