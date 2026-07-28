Verhalten an heißen Tagen

Hitze in Hessen – Rettungsdienst bittet um Mithilfe

Wegen der hohen Temperaturen erwartet der Rettungsdienst in den kommenden Tagen mehr Einsätze. Mit Vorsichtsmaßnahmen können Bürgerinnen und Bürger sich schützen und Einsatzkräfte entlasten.

Die Einsatzkräfte appellieren an die Bevölkerung, sich auf die extremen Temperaturen einzustellen. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Einsatzkräfte appellieren an die Bevölkerung, sich auf die extremen Temperaturen einzustellen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Angesichts der anstehenden Hitzetage bereitet sich der Rettungsdienst in Frankfurt auf deutlich mehr Einsätze vor. Die Kapazitäten an Personal und Fahrzeugen seien vorsorglich bis Anfang kommender Woche leicht erhöht worden, teilte die Frankfurter Feuerwehr mit.

«Jeder Einzelne kann dazu beitragen, den Rettungsdienst und die Krankenhäuser zu entlasten, in dem er sich dem Wetter angepasst verhält», sagt Andreas Ruhs, Direktionsbereichsleiter Einsatzvorbereitung laut Mitteilung.

Wie können Rettungsdienste entlastet werden?

Die Feuerwehr empfiehlt folgende Verhaltensweisen bei hohen Temperaturen:

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

  • Sonnenschutz und Hut tragen
  • viel trinken
  • Schlafplatz kühl halten
  • Sport in kühlere Stunden verlegen
  • in kühleren Stunden gut lüften

Um Vegetationsbrände zu verhindern, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

  • kein offenes Feuer
  • keine Zigaretten wegwerfen
  • kein Parken und Grillen auf trockenem Gras

Die Feuerwehr weist zudem darauf hin, dass der Notruf ausschließlich in echten Notfällen gewählt werden soll. Besondere Aufmerksamkeit sollte man älteren Menschen, Kindern und gesundheitlich vorbelasteten Personen schenken.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zahl der Rettungsdienst-Einsätze geht zurück
Folgen der Hitzewelle

Zahl der Rettungsdienst-Einsätze geht zurück

Es war der wärmste Juni, der bislang im Bundesland gemessen wurde. Das brachte die Einsatzkräfte in Frankfurt an ihre Grenzen.

02.07.2026

Sehr milde Temperaturen in den kommenden Tagen
Herbstwetter

Sehr milde Temperaturen in den kommenden Tagen

Die kommenden Tage bringen trübes Wetter mit zweistelligen Temperaturen. Im Bergland sind stürmische Böen möglich.

07.12.2025

So gehen Weinheimer Einsatzkräfte mit der Hitzewelle um
Klima

So gehen Weinheimer Einsatzkräfte mit der Hitzewelle um

Hohe Temperaturen können für Menschen und Tiere gefährlich werden - auch in Weinheim. Wie gehen GRN-Klinik, Feuerwehr, DRK und die Tierrettung mit der Hitze um?

12.08.2025

In Hessen steigen in den kommenden Tagen die Temperaturen
Wetter

In Hessen steigen in den kommenden Tagen die Temperaturen

Frostige Nächte, aber wärmere Tage sagen die Meteorologen vorher. Vor allem am Freitag soll es besonders mild werden.

18.02.2025

Aussichten

Möglicherweise letztes Wochenende mit heißen Temperaturen

Der Spätsommer mit hohen Temperaturen bleibt in den kommenden Tagen noch in Deutschland. In der kommenden Woche dürfte es allerdings deutlich kühler werden.

08.09.2023