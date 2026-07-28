Hitze in Hessen – Rettungsdienst bittet um Mithilfe
Wegen der hohen Temperaturen erwartet der Rettungsdienst in den kommenden Tagen mehr Einsätze. Mit Vorsichtsmaßnahmen können Bürgerinnen und Bürger sich schützen und Einsatzkräfte entlasten.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Angesichts der anstehenden Hitzetage bereitet sich der Rettungsdienst in Frankfurt auf deutlich mehr Einsätze vor. Die Kapazitäten an Personal und Fahrzeugen seien vorsorglich bis Anfang kommender Woche leicht erhöht worden, teilte die Frankfurter Feuerwehr mit.
«Jeder Einzelne kann dazu beitragen, den Rettungsdienst und die Krankenhäuser zu entlasten, in dem er sich dem Wetter angepasst verhält», sagt Andreas Ruhs, Direktionsbereichsleiter Einsatzvorbereitung laut Mitteilung.
Wie können Rettungsdienste entlastet werden?
Die Feuerwehr empfiehlt folgende Verhaltensweisen bei hohen Temperaturen:
- Sonnenschutz und Hut tragen
- viel trinken
- Schlafplatz kühl halten
- Sport in kühlere Stunden verlegen
- in kühleren Stunden gut lüften
Um Vegetationsbrände zu verhindern, sollten folgende Hinweise beachtet werden:
- kein offenes Feuer
- keine Zigaretten wegwerfen
- kein Parken und Grillen auf trockenem Gras
Die Feuerwehr weist zudem darauf hin, dass der Notruf ausschließlich in echten Notfällen gewählt werden soll. Besondere Aufmerksamkeit sollte man älteren Menschen, Kindern und gesundheitlich vorbelasteten Personen schenken.