Folgen der Hitzewelle

Zahl der Rettungsdienst-Einsätze geht zurück

Es war der wärmste Juni, der bislang im Bundesland gemessen wurde. Das brachte die Einsatzkräfte in Frankfurt an ihre Grenzen.

Die erhoffte Entlastung der Rettungskräfte nach dem heißen Wochenende trat zeitverzögert ein. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Die erhoffte Entlastung der Rettungskräfte nach dem heißen Wochenende trat zeitverzögert ein. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Noch Tage nach den extremen Temperaturen waren die Rettungskräfte in Frankfurt an der Grenze ihrer Kapazitäten - nun wird es langsam besser: Die Einsatzzahlen waren nach Angaben der Feuerwehr am Donnerstag «wieder auf einem moderaten Niveau».

An den besonders heißen Tagen am Wochenende waren jeweils mehr als 500 Rettungsdiensteinsätze zu bewältigen. Zum Vergleich: Im Durchschnitt verzeichnet der Rettungsdienst in Frankfurt rund 350 Einsätze pro Tag. Auch nachdem die Temperaturen zum Wochenbeginn zurückgingen, blieb die Belastung außergewöhnlich hoch. Die Feuerwehr vermutet, dass sich die gesundheitlichen Folgen der Hitzetage zeitversetzt bemerkbar machten. 

Markus Röck, Direktor der Branddirektion, bedankte sich bei allen Einsatzkräften. «Dass wir diese außergewöhnliche Lage gemeistert haben, ist der hervorragenden Zusammenarbeit aller Organisationen und dem außerordentlichen Engagement unserer haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu verdanken.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frankfurt und Hitze: «Notfallrettung ist im Ausnahmezustand»
Nach dem heißen Wochenende

Frankfurt und Hitze: «Notfallrettung ist im Ausnahmezustand»

Der Juni in Hessen war der wärmste, der bislang im Bundesland gemessen wurde. Das bringt auch die Einsatzkräfte in Frankfurt an ihre Grenzen.

29.06.2026

Wärmster Juni in Hessen seit Aufzeichnungsbeginn
Wetter

Wärmster Juni in Hessen seit Aufzeichnungsbeginn

Rekordhitze und mehrere Tropennächte: Der Juni in Hessen war der wärmste, der bislang im Bundesland gemessen wurde. Auch die Sonne scheinte überdurchschnittlich viel, Regen gab es dagegen weniger.

29.06.2026

Erneut Temperaturrekord in Deutschland: 41,7 Grad gemessen
Wetter

Erneut Temperaturrekord in Deutschland: 41,7 Grad gemessen

Glühende Tage, sehr warme Nächte, Schäden im Verkehr und Badeunfälle: Die Hitzewelle hat Deutschland im Griff. Und das nahende Ende wird von Gewittern begleitet.

28.06.2026

Feuerwehr Frankfurt zieht Silvester-Bilanz
Silvesternacht

Feuerwehr Frankfurt zieht Silvester-Bilanz

Es war die einsatzstärkste Nacht des Jahres für Feuerwehr und Rettungsdienst in Frankfurt. Besonders bemerkenswerte Fälle gibt es nicht - jedoch wurden vereinzelt Retter attackiert.

01.01.2026

So gehen Weinheimer Einsatzkräfte mit der Hitzewelle um
Klima

So gehen Weinheimer Einsatzkräfte mit der Hitzewelle um

Hohe Temperaturen können für Menschen und Tiere gefährlich werden - auch in Weinheim. Wie gehen GRN-Klinik, Feuerwehr, DRK und die Tierrettung mit der Hitze um?

12.08.2025