Wiesbaden (dpa/lhe) - Die langanhaltenden Hitzewellen und das extreme Niedrigwasser haben in diesem Jahr zusammen mit Sauerstoffmangel in einigen hessischen Gewässern zu wiederkehrendem Fischsterben geführt. Jetzt im Herbst regnet es zwar wieder häufiger - dennoch wird es nach Angaben des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) noch länger dauern, bis der Grundwasserspiegel wieder nachhaltig steigt.



Das Niedrigwasser mit seit August deutlich gesunkenen Pegelständen führte auch zum Verdorren von Wasserpflanzen. «In den Fließgewässern war ein vermehrtes, meist abschnittsweises Trockenfallen zu beobachten, insbesondere an den Oberläufen», teilte das HLNUG in Wiesbaden mit.

Wo sind Fische verendet?

Fische starben infolge von Hitzestress und Sauerstoffmangel vor allem in flachen Teichen, Seen und Altrheinarmen. Das HLNUG nannte unter anderem Gewässer des Vogelsbergkreises, den Beuerbacher See im Rheingau-Taunus-Kreis, Gewässer bei Büttelborn im Kreis Groß-Gerau und den Lampertheimer Altrhein im Kreis Bergstraße. Gleichwohl sei laut Experten die Tier- und Pflanzenwelt in Hessens Gewässern in einem besseren Zustand als gegen Ende des Hitzesommers 2018.

Während die Böden Anfang Mai landesweit noch überwiegend gut durchfeuchtet waren, trockneten sie in den folgenden Hitzephasen «bis auf wenige regionale Ausnahmen auch bis in Tiefen unter einem Meter fast vollständig aus», erläuterte das HLNUG weiter. Für die Vegetation bedeutete das lang andauernden, hohen Trockenstress. Der Herbstregen hat die Böden zwar wieder spürbar durchfeuchtet - bereits unterhalb einer Tiefe von etwa 30 bis 40 Zentimetern ist es aber weiterhin sehr trocken.

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Wann steigt der Grundwasserspiegel wieder?