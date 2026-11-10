Spaziergänger findet toten Mann in Altrhein in Kehl

Kehl (dpa/lsw) - Ein Spaziergänger hat die Leiche eines älteren Mannes im Altrhein in Kehl (Ortenaukreis) entdeckt. Der Tote war laut Polizei älter als 70 Jahre. Ein Sprecher wollte das genaue Alter nicht nennen, da noch nicht alle Angehörigen informiert worden seien. Demnach war die Leiche am Montagnachmittag in dem stehenden Gewässer nahe der Altstadt entdeckt worden. Die Polizei hat demnach keine Hinweise auf ein Verbrechen. Der Mann sei zuvor 24 Stunden nicht gesehen worden, sagte der Sprecher. Es könne auch medizinische Gründe für den Tod geben. Die Ermittlungen liefen.