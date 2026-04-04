Spaziergänger findet tote exotische Schlange
Das Tier wurde möglicherweise ausgesetzt. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.
Schotten (dpa/lhe) - Ein Spaziergänger hat in Schotten (Vogelsbergkreis) eine größere Schlange entdeckt, die regungslos im Wasser lag. Die Einsatzkräfte zogen das tote, etwa zwei Meter lange Tier am Freitag aus dem Fluss Nidda. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich laut Polizei um eine Boa constrictor. Diese ungiftige Würgeschlangenart stammt ursprünglich aus Südamerika. Das Tier wurde möglicherweise ausgesetzt.
Die Polizei hat das Veterinäramt des Vogelsbergkreises sowie Spezialisten für Reptilien in die Ermittlungen eingeschaltet. Die Beamten hoffen nun auf Aussagen von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Näheres zur Herkunft des Tieres zu erfahren.
Weitere Auskünfte zu der Schlange waren zunächst weder von der Polizei noch vom Veterinäramt zu erhalten. Es kommt in Deutschland immer wieder vor, dass Schlangen ausgesetzt werden oder aus Terrarien entwischen, was zu Polizei- und Feuerwehreinsätzen führt.