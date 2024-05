Passantin entdeckt Schlange im Main-Kinzig-Kreis

Schlüchtern (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis eine kalifornische Ringelnatter aufgefunden. Eine Passantin hatte die ungiftige Schlange am Samstag am Straßenrand entdeckt, wie das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach am Dienstag mitteilte. Die Beamten konnten das Tier gefahrlos an einen Reptilienexperten übergeben, der sich nun um den Verbleib der Schlange kümmert. Die kalifornische Ringelnatter sei nicht in der Europäischen Union heimisch. Es könne daher sein, dass das Tier ausgesetzt wurde, hieß es.