Neue Schlangenart auf der Arabischen Halbinsel entdeckt

Medina/Porto (dpa) - Rötlicher Leib mit schwarzem Kragen: Auf der Arabischen Halbinsel haben Forschende eine neue Schlangenart entdeckt. Das Team um Fulvio Licata von der Universität Porto entdeckte die gut 30 Zentimeter lange Art Rhynchocalamus hejazicus in der Hedschas-Region, einer bergigen Gegend im Westen von Saudi-Arabien nahe am Roten Meer. Neben rot-schwarzen Exemplaren fand die Gruppe auch ein komplett schwarzes Tier, wie sie im Fachblatt «Zoosystematics and Evolution» schreibt.