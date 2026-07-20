Obstanbau

Hitze und Starkregen: So groß wird die Erdbeerernte 2026

Wegen der Hitzewelle im Juni endete die Erdbeersaison früher als erwartet. Und trotzdem haben die Anbauer in diesem Jahr einen Grund, zufrieden zu sein.

Die Erdbeerernte 2026 wird nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes deutlich besser als in den vergangenen Jahren. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Erdbeerernte 2026 wird nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes deutlich besser als in den vergangenen Jahren. (Symbolbild)

Bruchsal (dpa/lsw) - Trotz Extremwetterlagen können die Erdbeeranbauer in diesem Jahr laut Statistischem Landesamt zufrieden sein: Schätzungsweise rund 24.900 Tonnen Erdbeeren werden in dieser Saison geerntet - zuletzt lag der Wert 2020 höher, wie die Behörde mitteilte. 

Die Ernte werde damit 15 Prozent über dem Wert des Vorjahres liegen und noch sechs Prozent über dem zehnjährigen Mittelwert. Vor allem im geschützten Anbau, zumeist in Folientunneln, ist demnach mit einer Rekordernte von 11.400 Tonnen Erdbeeren zu rechnen.

Im Freiland liegt die ertragsfähige Erdbeerfläche mit voraussichtlich 1.270 Hektar leicht über dem Vorjahresniveau, womit der Flächenrückgang der letzten Jahre gestoppt sein dürfte, wie das Statistische Landesamt schreibt. Die Fläche im geschützten Anbau (610 Hektar) ist wie in den vergangenen Jahren gestiegen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Dabei hatte es im Juni noch geheißen, dass wegen der Hitzewelle die Erdbeerhauptsaison in Baden-Württemberg eine Woche früher als erwartet endet. Ein großer Teil der süddeutschen Betriebe habe aufgrund der Hitze die Ernte eingestellt, teilte der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) damals mit. Angesichts der extremen Wetterbedingungen wurde laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft kürzer gepflückt, um Arbeiter zu schonen. Zudem hätten aber auch die Früchte unter den langen Sonnentagen und der Hitze gelitten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Spargelsaison 2026: Odenwälder ziehen gute Bilanz - Erdbeeren unter Druck
Auf den Feldern

Spargelsaison 2026: Odenwälder ziehen gute Bilanz - Erdbeeren unter Druck

Für viele Landwirte war das Wetter Fluch und Segen zugleich. Was der warme Juni bewirkte und warum die Bilanz je nach Produkt sehr unterschiedlich ausfällt.

06.07.2026

Darum endet die Erdbeersaison schon - das sind die Preise
Obstanbau

Darum endet die Erdbeersaison schon - das sind die Preise

Auch bei extremer Hitze stehen Erdbeeren hoch im Kurs. Doch die Erdbeerhauptsaison im Süden Deutschlands endet früher als geplant. Das sind die Gründe.

26.06.2026

Hessische Erdbeersaison eröffnet
Obstanbau

Hessische Erdbeersaison eröffnet

Mit der Krönung der neuen Erdbeerkönigin startet in Hessen offiziell die Erdbeersaison. Welche Rolle das Wetter für die Ernte spielt.

06.05.2026

Wo es Mitte April die ersten Erdbeeren im Südwesten gibt
Saisonbeginn

Wo es Mitte April die ersten Erdbeeren im Südwesten gibt

Nach dem Spargel warten Verbraucher, die auf regionale Kost setzen, sehnsüchtig auf den Beginn der Erdbeersaison. Experten sagen: Den Pflanzen geht es trotz der Kälte zuletzt gut.

07.04.2026

Teurer Genuss - warum Erdbeeren so viel kosten
Preissteigerungen

Teurer Genuss - warum Erdbeeren so viel kosten

Die Erdbeerpreise sind in den vergangenen zehn Jahren um fast 70 Prozent gestiegen. Die Erdbeeranbauer klagen über den Mindestlohn und den Klimawandel. Wo liegt beim Preis die Schmerzgrenze?

25.06.2025