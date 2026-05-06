Hessische Erdbeersaison eröffnet
Mit der Krönung der neuen Erdbeerkönigin startet in Hessen offiziell die Erdbeersaison. Welche Rolle das Wetter für die Ernte spielt.
Bischofsheim (dpa/lhe) - Mit der Krönung der Erdbeerkönigin ist die Erdbeersaison in Hessen eröffnet worden. Der Saisonauftakt habe in diesem Jahr in Bischofsheim stattgefunden, teilte die Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen mit. Dort habe Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) die hessische Erdbeerkönigin Marleen I. gekrönt.
«Unsere hessischen Erdbeeren sind echte Frühlingsboten und stehen für die hohe Qualität unserer regional erzeugten Produkte», sagte Jung der Mitteilung zufolge. Der kalte Winter habe den Erdbeerpflanzen die nötige Ruhe gegeben, sagte Andreas Klein vom Hessischen Landesverband für Erwerbsobstbau. «Als es Anfang März wärmer wurde, sind sie schnell gewachsen.» Wegen der auftretenden Fröste hätten die Felder nachts mit Vlies geschützt und tagsüber gelüftet werden müssen.
Im vergangenen Jahr hätten die rund 140 Betriebe in Hessen knapp 7.770 Tonnen Erdbeeren geerntet. Mit einem Anteil von 3.082 Tonnen reifte etwas weniger als die Hälfte der gesamten Erntemenge in Gewächshäusern oder unter anderen Abdeckungen heran. 4.686 Tonnen wurden im Freiland geerntet.