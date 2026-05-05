Erdbeeren 2026

Erdbeersaison beginnt mit Krönung der Königin

Hessen eröffnet am Mittwoch offiziell die Erdbeersaison – mit Ministerbesuch und Krönung der neuen Erdbeerkönigin.

Im vergangenen Jahr wurden rund 7.768 Tonnen Erbeeren geerntet. Foto: Boris Roessler/dpa
Im vergangenen Jahr wurden rund 7.768 Tonnen Erbeeren geerntet.

Bischofsheim (dpa/lhe) - In Hessen wird an diesem Mittwoch die Erdbeersaison offiziell eröffnet. Die Erzeuger haben dazu nach Bischofsheim zu einem Termin eingeladen (10.30 Uhr). Auch Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) wird erwartet. Unter anderem krönt er die hessische Erdbeerkönigin. 

Rund 7.768 Tonnen der süßen Früchte wurden laut dem Statistischen Landesamt im vergangenen Jahr in Hessen geerntet. Mit einem Anteil von 3.082 Tonnen reifte etwas weniger als die Hälfte der gesamten Erntemenge in Gewächshäusern oder unter anderen Abdeckungen heran. 4.686 Tonnen wurden im Freiland geerntet. Im vergangenen Jahr bauten 143 landwirtschaftliche Betriebe in Hessen auf einer Fläche von rund 960 Hektar Erdbeeren an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rot, reif und lecker: Die Erdbeersaison im Südwesten beginnt
Saisonbeginn

Rot, reif und lecker: Die Erdbeersaison im Südwesten beginnt

Nach dem Spargel warten Verbraucher, die auf regionale Kost setzen, auf den Beginn der Erdbeersaison. Nun ist es langsam so weit.

15.04.2026

Gut ein Drittel der Erdbeeren reift unter Abdeckung
Sommerobst

Gut ein Drittel der Erdbeeren reift unter Abdeckung

Ein Biss und man schmeckt das fruchtig süße Aroma. Doch bis die Erdbeere bei uns in Kuchen oder Müsli landet, muss sie eine ganze Weile wachsen. Bauern in Hessen haben dafür verschiedene Wege.

12.05.2025

Agrar

Eröffnung der Erdbeersaison - Frost könnte Schäden bringen

Erst mild, dann Nachtfrost: Die kühlen Temperaturen unlängst könnten bei einigen Erdbeerbauern zu Ernteausfällen führen. Dennoch blicken die Landwirte optimistisch in die neue Saison.

02.05.2024

Landwirtschaft

Betriebe ernteten 2022 weniger Erdbeeren als im Vorjahr

22.05.2023

Agrar

Erste heimische Erdbeeren in Supermärkten

Die ersten Freiland-Erdbeeren gibt es zwar erst im Mai: Große Folientunnel sorgen aber dafür, dass die ersten Früchte jetzt schon auf den Feldern wachsen. Die Landwirte hoffen auf eine gute Saison.

18.04.2023