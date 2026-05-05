Erdbeersaison beginnt mit Krönung der Königin

Bischofsheim (dpa/lhe) - In Hessen wird an diesem Mittwoch die Erdbeersaison offiziell eröffnet. Die Erzeuger haben dazu nach Bischofsheim zu einem Termin eingeladen (10.30 Uhr). Auch Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) wird erwartet. Unter anderem krönt er die hessische Erdbeerkönigin.

Rund 7.768 Tonnen der süßen Früchte wurden laut dem Statistischen Landesamt im vergangenen Jahr in Hessen geerntet. Mit einem Anteil von 3.082 Tonnen reifte etwas weniger als die Hälfte der gesamten Erntemenge in Gewächshäusern oder unter anderen Abdeckungen heran. 4.686 Tonnen wurden im Freiland geerntet. Im vergangenen Jahr bauten 143 landwirtschaftliche Betriebe in Hessen auf einer Fläche von rund 960 Hektar Erdbeeren an.