Saisonbeginn

Rot, reif und lecker: Die Erdbeersaison im Südwesten beginnt

Nach dem Spargel warten Verbraucher, die auf regionale Kost setzen, auf den Beginn der Erdbeersaison. Nun ist es langsam so weit.

Ende der Woche gehen die ersten Erdbeeren der Saison in den Verkauf. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Ende der Woche gehen die ersten Erdbeeren der Saison in den Verkauf. (Archivbild)

Haslach im Kinzigtal/ Bruchsal (dpa/lsw) - Die ersten heimischen Erdbeeren aus Baden-Württemberg sind reif. Obsthöfe im Süden des Landes zeigen auf Instagram schon ihre frühen roten Exemplare. Ein Inhaber des Obsthofs Schätzle, Jonathan Schätzle, verriet der Deutschen Presse-Agentur, dass der Hof im Kinzigtal Ende der Woche mit dem Verkauf der regionalen Erdbeeren beginnen werde. 

Genaue Preise noch unklar

Was die Erdbeeren genau kosten werden, lässt sich bisher nicht sagen. Auf dem Obsthof Schätzle habe man sich noch nicht auf Preise festgelegt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Auch laut dem Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) lassen sich die Preise noch nicht sicher abschätzen. Diese hingen sowohl vom Wetter als auch von Angebot und Nachfrage ab, sagte Simon Schumacher, Geschäftsführer des VSSE. Er gehe aber davon aus, dass es keine großen Preissteigerungen im Vergleich zum Vorjahr gebe.

Schneller reif im Folientunnel

Die ersten reifen Erdbeeren wachsen wie der Spargel in warmen Folientunneln. Diese können laut Schumacher den Start der Erdbeersaison stark nach vorne ziehen. Ohne könne man hierzulande erst Mitte Mai frische Erdbeeren essen. Die Folien machen sich ähnlich wie Gewächshäuser den Treibhauseffekt zunutze und halten die durch das Sonnenlicht erzeugte Wärme im Tunnel. Dadurch werden die Erdbeeren schneller reif. 

Und wie schmecken die Erdbeeren?

Geschmacklich hat es laut Schumacher Vorteile, Erdbeeren von den heimischen Feldern zu kaufen. Denn anders als Erdbeeren aus dem Ausland haben diese keine langen Transportwege vor sich und können richtig reif geerntet werden. Auch die Sortenvielfalt sei im Inland viel größer, erklärte Schumacher. Und: Je frischer eine Erdbeere, desto mehr Vitamine enthalte sie auch. 

Und was sagen die Obstbauern zum Geschmack? «Fetzig», so beschreibt es der Obsthof Schätzle auf seiner Instagramseite. Landwirt Schätzle fügte auf Nachfrage hinzu: «Sie schmecken sehr gut.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wo es Mitte April die ersten Erdbeeren im Südwesten gibt
Saisonbeginn

Wo es Mitte April die ersten Erdbeeren im Südwesten gibt

Nach dem Spargel warten Verbraucher, die auf regionale Kost setzen, sehnsüchtig auf den Beginn der Erdbeersaison. Experten sagen: Den Pflanzen geht es trotz der Kälte zuletzt gut.

07.04.2026

So viel kostet Spargel zu Ostern
Wetter bremst Saisonstart

So viel kostet Spargel zu Ostern

Das kalte Wetter in den vergangenen Tagen verlangsamt den Beginn der Spargelsaison. Wo es am Wochenende trotzdem schon sicher Spargel geben wird - und was er kostet.

04.04.2026

Erdbeeren zu Saison-Tiefpreisen - so viel kostet die Schale
Ernährung

Erdbeeren zu Saison-Tiefpreisen - so viel kostet die Schale

Rund sieben Wochen nach Beginn der Erdbeersaison im Südwesten gibt es die Früchte zu den günstigsten Preisen der Saison. Experten gehen davon aus, dass die Preise bald wieder anziehen werden.

05.06.2025

Eröffnung der Erdbeersaison - Frost könnte Schäden bringen
Agrar

Eröffnung der Erdbeersaison - Frost könnte Schäden bringen

Erst mild, dann Nachtfrost: Die kühlen Temperaturen unlängst könnten bei einigen Erdbeerbauern zu Ernteausfällen führen. Dennoch blicken die Landwirte optimistisch in die neue Saison.

02.05.2024

Agrar

Erdbeersaison von gutem Wetter und stabilen Preisen geprägt

Aus dem Supermarkt oder selbst gepflückt: Regionale Erdbeeren waren in dieser Saison besonders geschmackvoll. Das liegt an der langsamen Reife.

27.06.2023