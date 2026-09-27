Hitze zum Wochenstart in Hessen - die Sonne hat es schwer

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Sommerlich heiß im Herbst wird es mit Werten von bis zu 29 Grad örtlich zum Start in die neue Woche in Hessen. In Südhessen klettern die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte.

Etwas kühler ist es dagegen mit Werten von bis zu 25 Grad in Nordhessen und um 23 Grad im Bergland. Der Himmel zeigt sich dabei zweigeteilt: Besonders im Süden setzt sich die Sonne durch, im Norden ziehen dagegen zeitweise vermehrt Wolken auf. In der Nacht zu Montag bleibt es dem DWD zufolge trocken und wechselnd bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 13 und 9 Grad können vereinzelt Nebel- und Dunstfelder in Tallagen die Sicht erschweren.

Sommerlich warm bei bis zu 29 Grad

Zum Start in die neue Woche hat es die Sonne schwer. Der Himmel zeige sich teils stark bewölkt, so die Wetterexperten. Mit Werten zwischen 25 und 29 Grad wird es erneut sommerlich warm und trocken. In der Nacht zu Dienstag bleibt es dann wechselnd bewölkt, den Meteorologen zufolge ist erneut kein Regen zu erwarten. In Tallagen könne sich Nebel bilden, hieß es.

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