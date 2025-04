Viel Sonne am Samstag im Südwesten erwartet

Stuttgart (dpa/lsw) - Einige Zeit schon ist es zu trocken im Südwesten, nun soll es auch noch richtig warm werden. Doch nur für kurze Zeit. Am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 25 Grad und strahlenden Sonnenschein. Das Wetter werde sehr mild bei Höchstwerten zwischen 18 Grad in Oberschwaben und 25 Grad im Großraum Freiburg sein, kündigte ein DWD-Sprecher an.