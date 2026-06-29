Hitzeschäden sorgen für Sperrungen auf A45 und A485
Wegen Hitzeschäden am Asphalt kommt es zu Einschränkungen auf der Autobahn 45 und der Autobahn 485. Die Reparaturarbeiten sollen noch am Nachmittag abgeschlossen werden.
Wetzlar/Gießen (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 45 zwischen Ehringshausen und dem Wetzlarer Kreuz in Richtung Frankfurt sowie auf der Autobahn 485 zwischen dem Schiffenberger Tal und dem Bergwerkswald in Richtung Butzbach kommt es heute zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Auf beiden Strecken steht jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung, wie die Autobahn GmbH mitteilte.
Grund dafür sind demnach «kleinere Hitzeschäden am Asphalt», die durch die hohen Temperaturen der vergangenen Tage entstanden sind. Im Laufe des Tages sollen die betroffenen Stellen ausgebessert werden, sodass die Sperrung voraussichtlich gegen Nachmittag wieder aufgehoben werden könne.