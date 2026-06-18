Hitzewarnung für Hessen – Temperaturen bis 38 Grad erwartet
Eine Hitzewelle rollt auf Hessen zu: Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis zu 38 Grad - und spricht eine Hitzewarnung für Donnerstag aus. Örtlich drohen unwetterartige Gewitter.
Offenbach (dpa/lhe) - Es wird heiß in Hessen, bei Temperaturen deutlich über 30 Grad. Der Donnerstag zeigt sich zunächst sonnig, im Tagesverlauf kommen vereinzelt Quellwolken dazu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Nachmittags seien vor allem über dem Bergland Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte steigen laut DWD auf 30 bis 35 Grad.
Die Experten gaben eine Hitzewarnung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie Teile Nordrhein-Westfalens, Hessens und Bayerns aus. Die amtliche Warnung für diese Regionen gilt demnach von Donnerstag 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr.
Neuer Hitzerekord für Juni?
In der Nacht zum Freitag bleibt es den DWD-Angaben zufolge weitestgehend trocken, bei Tiefstwerten zwischen 21 und 15 Grad. Der Freitag selbst wird heiter bis wolkig, wie es weiter heißt. Am Nachmittag kann es zu teils unwetterartigen Gewittern kommen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 32 und 38 Grad werde es schwülheiß. Damit nähern sich die Temperaturen dem höchsten jemals im Monat Juni in Hessen gemessenen Wert: Am 30. Juni 2019 wurden in Frankfurt 39,3 Grad gemessen.
Die Nacht zum Samstag bleibt laut DWD gewittrig, bei Temperaturen zwischen 21 und 17 Grad. Der Samstag selbst zeigt sich heiter bis wolkig mit teils unwetterartigen Gewittern. Die Temperaturen erreichen Maximalwerten zwischen 31 und 37 Grad.