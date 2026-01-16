Bild
Bundesliga

Hjulmand über Alonso-Aus: «Diese Welt ist crazy»

Nach dem Spielausfall in Hamburg ist Leverkusen bei der TSG Hoffenheim gefordert. Zwei Stürmer und ein Mittelfeldspieler sind wieder dabei. Kasper Hjulmand spricht auch über einen anderen Trainer.

Kasper Hjulmand hat vor dem Hoffenheim-Spiel über sein Personal gesprochen - und einen anderen Trainer. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Kasper Hjulmand hat vor dem Hoffenheim-Spiel über sein Personal gesprochen - und einen anderen Trainer. (Archivbild)

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen kann im Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim wieder auf zwei Rückkehrer vom Afrika Cup setzen. «Sie sind einsatzbereit. Sie haben Mittwoch und gestern trainiert und sind bereit zu spielen», sagte Trainer Kasper Hjulmand über den algerischen Mittelfeldspieler Ibrahim Maza und den kamerunischen Stürmer Christian Kofane. Der zuletzt angeschlagene Torjäger Patrik Schick steht ebenfalls wieder zur Verfügung.

Die Leverkusener haben eine ungewöhnliche Woche hinter sich. Das eigentlich für Dienstag geplante Spiel beim Hamburger SV fiel wegen Problemen am Hamburger Stadiondach kurzfristig aus. «Wir haben sehr viel Energie. Wir haben alles aufgebaut. Wir sind top ready für das Spiel morgen», sagte Hjulmand. Die erste Partie in diesem Jahr hatte Bayer 04 gegen den VfB Stuttgart mit 1:4 verloren.

Auf der Pressekonferenz am Tag vor der Begegnung im Kraichgau am Samstag um 15.30 Uhr (Sky) wurde Hjulmand auch auf seinen Vorgänger als Bayer-Coach angesprochen. Dass Xabi Alonso seinen Job als Trainer von Real Madrid schon wieder los ist, kommentierte der Däne so: «Er ist ein Top-Trainer. Das wissen wir alle. Diese Welt ist crazy.»

