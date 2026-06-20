Feuerwehr im Einsatz

Hochhaus wegen Kellerbrand evakuiert

Plötzlich ist Rauch im ganzen Haus. Im Keller eines Hochhauses war ein Feuer ausgebrochen. Wie die giftigen Stoffe sich so rasch über die Stockwerke ausbreiten konnten.

Feuerwehrleute löschen den Brand im Keller. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Feuerwehrleute löschen den Brand im Keller. (Symbolbild)

Ludwigshafen (dpa) - Wegen eines Brandes im Keller eines Hochhauses in Ludwigshafen haben rund 70 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Ein Mensch erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr sprach in ihrer Mitteilung von zwei Verletzten. 

Der Brand ist den Angaben nach am Freitag in einem Mülleimer des Hauses ausgebrochen. Über die Müllabwurfschächte soll sich der Rauch dann durch das ganze Gebäude verteilt haben. Nachdem die Feuerwehrleute das gesamte Haus gelüftet hatten, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

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