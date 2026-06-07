Verdacht auf Rauchvergiftung

Kind nach Hochhausbrand im Krankenhaus

Dichter Rauch dringt aus dem Keller eines Hochhauses. Etliche Bewohner können das Gebäude zunächst nicht verlassen.

Feuerwehrleute löschen den Brand in dem Keller. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Feuerwehrleute löschen den Brand in dem Keller. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einem Stuttgarter Hochhaus ist ein Kind im Krankenhaus. Bei dem Kind und fünf weiteren Menschen bestand der Verdacht auf eine Rauchvergiftung, wie die Feuerwehr mitteilte. 

Im Keller des Gebäudes war am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch drang laut Feuerwehr in das Treppenhaus und aus Lichtschächten ins Freie. Wegen des Rauchs konnten die Bewohner ihre Wohnungen zunächst nicht verlassen. Einsatzkräfte betreuten die Menschen in den über dem Brand liegenden Wohnungen von Drehleitern aus. 

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Haus durchgelüftet. Alle Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Mehrere Kellerräume mussten ausgeräumt werden, um Glutnester aufzuspüren. Warum der Brand ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bewohner aus brennendem Wohnhaus gerettet
Brände

Bewohner aus brennendem Wohnhaus gerettet

Dichter Rauch aus dem Keller blockiert den Fluchtweg für vier Erwachsene und ein Kleinkind. Wie es zum Brand kam und was jetzt untersucht wird.

02.03.2026

Kind stirbt nach Hochhausbrand in Berlin - Schwerverletzte
Berlin

Kind stirbt nach Hochhausbrand in Berlin - Schwerverletzte

Flammen in einem Haus mit 20 Geschossen. Dutzende Einsatzkräfte retten die Bewohner. Es gibt Schwerverletzte. Was ist bekannt?

12.02.2026

Brand im Keller – Mutter und Kind von Balkon gerettet
Feuerwehreinsatz

Brand im Keller – Mutter und Kind von Balkon gerettet

Der Rauch breitet sich schnell im ganzen Gebäude aus. Nicht alle Bewohner schaffen es eigenständig nach draußen.

17.01.2026

Kind stirbt nach Brand eines Wohnhauses in Wilhelmshaven
Brände

Kind stirbt nach Brand eines Wohnhauses in Wilhelmshaven

Flucht unmöglich: Dichter Rauch versperrt nachts den Weg. Die Feuerwehr rettet eine Familie aus dem Dachgeschoss - doch für ein Kind kommt die Hilfe zu spät.

23.06.2025

Mindestens 16 Tote bei Hochhausbrand in China
Kaufhaus-Feuer

Mindestens 16 Tote bei Hochhausbrand in China

Dichter Rauch dringt aus einem 14-stöckigen Gebäude in der südchinesischen Stadt Zigong. Die Feuerwehr eilt herbei. Doch für viele kommt jede Hilfe zu spät.

18.07.2024