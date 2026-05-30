Höchsttemperaturen bis 32 Grad – teils Gewitter
Lokal kann es unwetterartigen Starkregen geben. Die Temperaturen bleiben aber sommerlich.
Offenbach (dpa/lhe) - Bei Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad bleibt es in Hessen häufig niederschlagsfrei. In einzelnen Landesteilen sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber auch Schauer und Gewitter möglich. Unwetter durch Starkregen schließen die Meteorologen gebietsweise nicht aus.
Am Sonntag ist es laut DWD wechselnd, teils stark bewölkt mit Schauern und örtlichen Gewittern. Lokal sei dann unwetterartiger Starkregen nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen nach der Vorhersage zwischen 23 und 27 Grad, im höheren Bergland um 20 Grad.