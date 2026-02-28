AfD

Höcke-Auftritt in Reutlingen: Polizei rechnet mit Konflikten

Der umstrittene Thüringer AfD-Landeschef Höcke kommt zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Reutlingen. Dort brodelt es: Unbekannte beschädigten zuvor die Veranstaltungshalle. Was plant die Polizei nun?

Die Polizei rüstet sich für einen Auftritt von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. (Archivfoto) Foto: Henning Kaiser/dpa
Die Polizei rüstet sich für einen Auftritt von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. (Archivfoto)

Reutlingen (dpa/lsw) - Vor dem Auftritt des Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke in Reutlingen wenige Tage vor der Landtagswahl am 8. März haben zahlreiche Bündnisse und Vereinigungen zu Protesten aufgerufen. Die Polizei bereitet sich auf Konflikte vor. «Wir haben uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet und sind mit einer ausreichenden Zahl an Einsatzkräften vor Ort», sagte ein Polizeisprecher. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Thüringer AfD-Chef ist umstritten. Zweimal wurde er wegen der Verwendung einer verbotenen Nazi-Parole rechtskräftig verurteilt. In Thüringen wird die AfD vom dortigen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. 

AfD-Kreisverband holt Höcke als Unterstützung im Wahlkampf

Der AfD-Kreisverband Reutlingen um den Direktkandidaten Maximilian Gerner hatte Höcke in die Wittumhalle im Ortsteil Rommelsbach eingeladen. Dort soll er um 19.00 Uhr sprechen. AfD-Landeschef Markus Frohnmaier steht nicht auf der Gästeliste. Fragen dazu wollte Gerner nicht beantworten. 

Für 16.00 Uhr hat das «Bündnis Gemeinsam & Solidarisch gegen Rechts - in Reutlingen und Tübingen» zu Protesten aufgerufen. Von der Ortsmitte von Rommelsbach wollen die Demonstranten zur Veranstaltungshalle ziehen. Dort folgen eine Kundgebung und eine Lichterkette. Laut der Stadt Reutlingen wird mit mehr 1.000 Teilnehmern gerechnet. 

«No Höcke», steht auf der Veranstaltungshalle in Reutlingen. Foto: Tatjana Bojic/dpa
«No Höcke», steht auf der Veranstaltungshalle in Reutlingen.

Vandalismus vor Höcke-Auftritt 

Die Wittumhalle, in der Höcke auftreten soll, wurde vor wenigen Tagen von Unbekannten beschädigt und mit Farbbeuteln beworfen. Vermutlich mit Hilfe einer Schleuder oder ähnlichem wurden laut Polizei eine Eingangstür sowie zwei große Fensterscheiben beschädigt. «Außerdem wurde an der Außenfassade ein Schriftzug angebracht und das Gebäude mit roten Farbbeuteln beworfen.» Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Der AfD-Direktkandidat Gerner veröffentlichte auf Instagram Fotos und schrieb dazu: «Wer uns einschüchtern will, erreicht das Gegenteil.» 

Vor dem Auftritt des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke haben Unbekannte die Veranstaltungshalle beschädigt. Foto: Tatjana Bojic/dpa
Vor dem Auftritt des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke haben Unbekannte die Veranstaltungshalle beschädigt.

Zuletzt hatte es in Nordrhein-Westfalen große Proteste gegen einen Auftritt Höckes in Düsseldorf gegeben. Tausende Menschen demonstrierten unter anderem mit einem Motivwagen des aus dem Karneval bekannten Künstlers Jacques Tilly und Chören.

Stadt Reutlingen beruft sich auf das Neutralitätsgebot

Die Stadt Reutlingen war im Vorfeld nicht gegen den Höcke-Auftritt vorgegangen. Der Grund: Neutralitätsgebot. «Solange die AfD nicht offiziell verboten ist, müssen öffentliche Verwaltungen und Amtsträger/-innen diese Partei gleich behandeln, wie alle anderen.» 

Die einzige Möglichkeit, die die Stadt gehabt habe, eine solche Vermietung zu verhindern, wäre ein grundsätzlicher und umfassender Ausschluss der Vermietung von Veranstaltungsräumen für alle Parteien, Wählervereinigungen und sonstige, politisch tätige Gruppen im Stadtgebiet. «Diesen Weg möchten wir als Stadtverwaltung bewusst nicht einschlagen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Halle vor Höcke-Auftritt beschmiert
Kriminalität

Halle vor Höcke-Auftritt beschmiert

Rote Farbe, beschädigte Fenster und ein Schriftzug: Die Polizei ermittelt nach einem Angriff im Wahlkampf-Endspurt auf eine AfD-Veranstaltungsstätte in Reutlingen. Was bisher bekannt ist.

24.02.2026

Thüringer AfD: Höcke nimmt Termine wieder wahr
Landtagswahl

Thüringer AfD: Höcke nimmt Termine wieder wahr

Seine Teilnahme an einer TV-Runde mit seinen Kontrahenten sagte AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke ab - aus gesundheitlichen Gründen. Einen Tag später will er einen Wahlkampftermin absolvieren.

29.08.2024

Gesundheitsprobleme: Höcke verzichtet auf TV-Auftritt
Wahlkampf in Thüringen

Gesundheitsprobleme: Höcke verzichtet auf TV-Auftritt

Thüringens AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke hat einen TV-Auftritt und andere Termine am Mittwoch aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Andere Auftritte will er wahrnehmen, heißt es aus der Partei.

28.08.2024

Anklage gegen Björn Höcke erweitert
Prozess in Halle

Anklage gegen Björn Höcke erweitert

Thüringens AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke steht in der kommenden Woche in Halle vor Gericht. Es geht um den Vorwurf des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

16.04.2024

Parteien

Weidel verteidigt Auftritt mit Höcke in Erfurt

Thüringens AfD-Landeschef Höcke wird vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft. AfD-Co-Chefin Weidel sieht kein Problem darin, am Samstag gemeinsam mit ihm aufzutreten.

28.04.2023