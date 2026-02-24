Kriminalität

Halle vor Höcke-Auftritt beschmiert

Rote Farbe, beschädigte Fenster und ein Schriftzug: Die Polizei ermittelt nach einem Angriff im Wahlkampf-Endspurt auf eine AfD-Veranstaltungsstätte in Reutlingen. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei ermittelt nach der Beschädigung. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt nach der Beschädigung. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Wenige Tage vor einer Wahlkampfveranstaltung der AfD mit dem umstrittenen Thüringer Landesparteichef Björn Höcke sind zwei Hallen in Reutlingen erheblich beschädigt worden. «Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Tat mit einer anstehenden Parteiveranstaltung am Wochenende in Verbindung steht», teilte die Polizei mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Veranstaltung soll stattfinden

Vermutlich mit Hilfe einer Schleuder oder ähnlichem seien eine Eingangstür sowie zwei große Fensterscheiben beschädigt worden. «Außerdem wurde an der Außenfassade ein Schriftzug angebracht und das Gebäude mit roten Farbbeuteln beworfen.» Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. 

Der AfD-Direktkandidat Maximilian Gerner veröffentlichte auf Instagram Fotos und schrieb dazu: «Wer uns einschüchtern will, erreicht das Gegenteil.» Die Veranstaltung mit Höcke soll am Samstag stattfinden.

Proteste auch andernorts

Zuletzt hatte es in Nordrhein-Westfalen große Proteste gegen einen Auftritt Höckes in Düsseldorf gegeben. Tausende Menschen demonstrierten am Montag unter anderem mit einem Motivwagen des aus dem Karneval bekannten Künstlers Jacques Tilly und Chören.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Proteste gegen Höcke-Reden in NRW - Machtkampf in der AfD
AfD

Proteste gegen Höcke-Reden in NRW - Machtkampf in der AfD

Begleitet von Protesten reist AfD-Politiker Höcke durch NRW. Das stärkt den rechten Flügel der nordrhein-westfälischen AfD - und das kurz vor einem womöglich richtungsweisenden Landesparteitag.

23.02.2026

Rund 9.000 Menschen protestieren gegen AfD-Veranstaltung
Kriminalität

Rund 9.000 Menschen protestieren gegen AfD-Veranstaltung

Tausende Menschen demonstrieren in Neu-Isenburg gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD. Es kommt zu Rangeleien mit der Polizei, Demoteilnehmer versuchen, zwei Polizeiautos in Brand zu setzen.

01.02.2025

Proteste gegen geplante Wahlkampfveranstaltung der AfD
Proteste im Wahlkampf

Proteste gegen geplante Wahlkampfveranstaltung der AfD

AfD-Wahlkampf mit Spitzenkandidatin Weidel in Südhessen: Verschiedene Gruppen wollen gegen die Partei auf die Straße gehen.

01.02.2025

Vor AfD-Wahlkampfveranstaltung Scheibe an Halle beschädigt
Kriminalität

Vor AfD-Wahlkampfveranstaltung Scheibe an Halle beschädigt

Nach einem nächtlichen Vorfall in Neu-Isenburg ermittelt der Staatsschutz. Unbekannte haben eine Eingangstür einer Halle beschädigt. Dort plant die AfD eine Wahlkampfveranstaltung.

31.01.2025

Höcke bei AfD-Veranstaltung in Aschaffenburg
Messerattacke

Höcke bei AfD-Veranstaltung in Aschaffenburg

Die AfD will in Aschaffenburg der Opfer der Messerattacke gedenken. Mit dabei: der rechtsextreme Thüringer AfD-Politiker Höcke. Es gibt Gegenwind.

24.01.2025