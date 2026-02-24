Halle vor Höcke-Auftritt beschmiert

Reutlingen (dpa/lsw) - Wenige Tage vor einer Wahlkampfveranstaltung der AfD mit dem umstrittenen Thüringer Landesparteichef Björn Höcke sind zwei Hallen in Reutlingen erheblich beschädigt worden. «Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Tat mit einer anstehenden Parteiveranstaltung am Wochenende in Verbindung steht», teilte die Polizei mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Veranstaltung soll stattfinden

Vermutlich mit Hilfe einer Schleuder oder ähnlichem seien eine Eingangstür sowie zwei große Fensterscheiben beschädigt worden. «Außerdem wurde an der Außenfassade ein Schriftzug angebracht und das Gebäude mit roten Farbbeuteln beworfen.» Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Der AfD-Direktkandidat Maximilian Gerner veröffentlichte auf Instagram Fotos und schrieb dazu: «Wer uns einschüchtern will, erreicht das Gegenteil.» Die Veranstaltung mit Höcke soll am Samstag stattfinden.

Proteste auch andernorts