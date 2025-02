Proteste gegen geplante Wahlkampfveranstaltung der AfD

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Mit mehreren Demonstrationen wollen Gegner der AfD am Samstagvormittag im südhessischen Neu-Isenburg gegen eine Wahlkampfveranstaltung der Partei in der Stadt protestieren. Zu den Aktionen hatten unterschiedliche Gruppen wie Bürger aus Neu-Isenburg oder Fridays for Future aufgerufen. Unter anderem soll es auch einen Protestzug zur Hugenottenhalle geben, wo sich am Nachmittag (15.00 Uhr) die AfD treffen will. Die Partei will dort mit Spitzenkandidatin Alice Weidel und Tino Chrupalla Wahlkampf für die Bundestagswahl am 23. Februar machen.