Proteste gegen AfD und CDU-Kurs in Hessen

Neu-Isenburg/Kassel/Gelnhausen (dpa/lhe) - Das Wochenende in Hessen steht im Zeichen politischer Proteste. Allein in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) demonstrierten anlässlich einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in der Hugenottenhalle mit Kanzlerkandidatin Alice Weidel nach Angaben der Polizei rund 9.000 Menschen. Im nordhessischen Kassel und in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreises) wollen am Sonntag Menschen für eine klare Abgrenzung nach rechts auf die Straße gehen.