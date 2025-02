Merz schließt Zusammenarbeit mit AfD nach Wahl erneut aus

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, hat im Endspurt des Bundestagswahlkampfes bekräftigt, im Falle eines Wahlsieges am Sonntag nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. «Unter gar keinen Umständen mit der AfD», sagte Merz in Kongresszentrum Darmstadtium in Darmstadt drei Tage vor der Wahl am Sonntag. Diese Partei stehe gegen alles, für das die CDU in den vergangenen Jahrzehnten eingestanden ist.