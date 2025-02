Schmierereien an CDU-Geschäftsstelle in Neu-Isenburg

Foto: Bernd Weißbrod/dpa

In Neu-Isenburg haben Unbekannte Farbschmierereien an einer CDU-Geschäftsstelle angebracht. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einer AfD-Wahlkampfveranstaltung, gegen die im Tagesverlauf auch mehrere Gegendemonstrationen in der Stadt geplant sind. (Symbolfoto)