Demos gegen AfD-Wahlkampf in Südhessen

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Gegen eine geplante Wahlkampfveranstaltung der AfD im südhessischen Neu-Isenburg soll es am Samstag nach Angaben der Stadt mehrere Protestaktionen geben. Man rechne mit Teilnehmerzahlen im unteren vierstelligen Bereich bei fünf Protesten, sagte eine Sprecherin. Die AfD will am Samstag mit Spitzenkandidatin Alice Weidel und Tino Chrupalla Wahlkampf für die Bundestagswahl am 23. Februar machen.