Höhepunkt der Leoniden-Sternschnuppen erwartet

Bensheim/Offenbach (dpa) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 5.00 Uhr erwarten Experten den Höhepunkt des sogenannten Leoniden-Stroms, bei dem wie in jedem Jahr im November Sternschnuppen verglühen. Doch die Aussichten für Schaulustige, in Deutschland das Himmelsspektakel zu beobachten, sind schlecht. Dicke Wolken oder Nebel machen in weiten Teilen des Landes den Blick in den Sternenhimmel unmöglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte.