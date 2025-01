Quadrantiden vermutlich vielerorts hinter Wolken verborgen

Heidelberg/Offenbach (dpa) - Am Abend wird der Höhepunkt der Quadrantiden erwartet - doch vielerorts dürfte das Wetter Sternschnuppen-Suchern einen Strich durch die Rechnung machen: So erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem im Norden Deutschlands wechselnde bis starke Bewölkung und Schneefall, der am Abend die Mitte erreiche. Lediglich im Süden bleibe es in der Nacht meist niederschlagsfrei.