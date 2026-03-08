Baden-Württemberg wählt

Höhere Wahlbeteiligung bei Landtagswahl in Wahllokalen

Rund zwei Millionen setzen auf Briefwahl, doch in den Wahllokalen in Baden-Württemberg herrscht deutlich mehr Betrieb als vor fünf Jahren. Was das für das Endergebnis bedeuten könnte.

Die Wahl findet in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem neuen Wahlrecht statt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Wahl findet in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem neuen Wahlrecht statt.

Stuttgart (dpa) - Die Wahlbeteiligung bei der Landtagwahl in Baden-Württemberg könnte nach einer ersten Prognose im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren höher ausfallen. Die Beteiligung in den Wahllokalen - also ohne Briefwähler - habe um 14.00 Uhr gut 41 Prozent betragen und sei damit rund zehn Prozentpunkte höher als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2021, teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch mit. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei der Landtagswahl 2021 sei um 14.00 Uhr eine Wahlbeteiligung der Urnenwähler von knapp 31 Prozent ermittelt worden. Vor fünf Jahren hätten coronabedingt aber auch weniger Wähler in den Wahllokalen abgestimmt und dafür mehr per Briefwahl, hieß es.

Von den rund 7,7 Millionen Wahlberechtigten hätten in diesem Jahr etwa zwei Millionen Briefwahl beantragt. Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Im Anschluss daran wird das vorläufige amtliche Wahlergebnis ermittelt. 

Bei der Landtagswahl 2021 unter Corona-Bedingungen lag die Wahlbeteiligung bei 63,8 Prozent.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wahllokale in Baden-Württemberg geöffnet
Landtagswahl

Wahllokale in Baden-Württemberg geöffnet

Die Menschen in Baden-Württemberg entscheiden darüber, wie die Politik der nächsten fünf Jahre aussehen soll. Nicht nur wegen eines neuen Wahlrechts wird die Wahl spannend.

08.03.2026

Der Südwesten wählt - Beteiligung bislang höher
Bundestagswahl im Südwesten

Der Südwesten wählt - Beteiligung bislang höher

Mit je zwei Kreuzen können Millionen von Wahlberechtigten in Baden-Württemberg über die Besetzung des neuen Bundestags entscheiden. Spannend werden die Auswirkungen des neuen Wahlrechts.

23.02.2025

Wahlbeteiligung im Südwesten bislang höher als 2021
Bundestagswahl im Südwesten

Wahlbeteiligung im Südwesten bislang höher als 2021

Millionen von Wahlberechtigten in Baden-Württemberg entscheiden mit über die Besetzung des neuen Bundestags. Bei der Wahlbeteiligung gibt es eine deutliche Tendenz.

23.02.2025

Politik

Niedrigere Beteiligung in Wahllokalen bei Landtagswahl

Seit dem Morgen können die Hessen über die Zusammensetzung ihres neuen Parlamentes entscheiden. Bis zum Nachmittag war die Beteiligung in den Wahllokalen aber eher mau. Indes hielten sich Spitzenkandidaten mit Koalitionsaussagen eher bedeckt.

08.10.2023

Wiesbaden

Landtagswahl in Hessen gestartet: Wahllokale offen

Wer regiert künftig in Hessen? Seit dem Morgen entscheiden die Wahlberechtigten in 55 Wahlkreisen über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Wiesbaden. Nach letzten Umfragen lag erneut die CDU vorne.

08.10.2023